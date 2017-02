Abren Eje que sale a vialidad saturada

ANDREA MURILLO | LEÓN Publicada el

Sobre el bulevar La Luz, en el tramo Vicente Valtierra a Loza de los Padres, el flujo vehicular se congestiona en horas pico y provoca que cientos de automovilistas circulen a vuelta de rueda.

Este tramo de dos carriles será la vía alterna en la que desembocarán los conductores ahora que se abra un tramo del Eje Metropolitano.

Personal de la Secretaría de Obra Pública estatal (SOP) informó que la próxima semana se abrirá un tramo del Eje desde la carretera Silao-San Felipe hasta la ciudad de León, justo en el entronque a la comunidad Loza de los Padres.

El objetivo es ofrecer a los ciudadanos una vía alterna al bulevar Aeropuerto para agilizar la circulación y reducir la tasa de accidentalidad.

Aldo Valdivia, vecino, dijo que de 7 a 8:30 de la mañana, de 2 a 4 de la tarde y de 6:30 a 9 de la noche pasar por ahí resulta un dolor de cabeza.

"Está horrible, es desesperante. Es un mundo de gente la que entra por La Luz a Villas de San Juan y justo en el entronque de Valtierra a La Luz es un tráfico muy pesado. Me he aventado hasta 40 minutos, cuando en horas no pico me aviento hasta cinco minutos", señaló.

Este problema vial lleva seis años, recordó el afectado, quien ahora rodea el tráfico por la terracería de la calle Olímpica.

Jessica Bautista, quien vive en Villas de San Juan, se quejó porque las autoridades no han prevenido vías alternas con anticipación.

"Debemos salir a dejar a los niños a la escuela con dos horas de anticipación para alcanzar a llegar al trabajo, es un martirio lidiar con este tráfico diario, porque hasta los fines de semana estamos saturados", señaló.

José Arturo Durán Miranda, secretario estatal de Obra Pública, mencionó que en este primer tramo (que comprende de Guanajuato Puerto Interior a Loza de los Padres) se habilita el cuerpo derecho de dos carriles de 3.5 metros cada uno.

Cabe señalar que de manera simultánea se licitaron cuatro etapas para agilizar el proceso de construcción y en ella participan dos empresas guanajuatenses, en donde ejercen recursos superiores a 440 millones de pesos; una a ejecutar es el tramo Prolongación La Luz a Loza de los Padres.