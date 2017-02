Descuidan el Parque del Árbol

EDITH ROJAS | LEÓN Publicada el

Visitantes del Parque del Árbol piden la pronta reparación de los juegos infantiles y aparatos ejercitadores.

Y es que son varios los que se encuentran en malas condiciones desde hace tiempo, como por ejemplo el "sube y baja", que desde hace más de un año está dañado en los resortes de la base.

"Me consta que desde hace más de un año los dos "sube y baja" están quebrados y obvio que los niños no rebotan, no sirven de nada; ojalá los reparen pronto porque los juegos de atrás están muy viejitos", comentó Susana Canchola, usuaria.

El parque se ubica en la colonia Prados Verdes, sobre el bulevar Torres Landa, y tiene más de 30 años.

"Toda el área está agrietada y con semejantes hoyos que resultan muy peligrosos para los pequeños; urge que vengan a darle mentenimiento", señaló Ulises Agudo, visitante.