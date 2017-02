Falsos policías no usaban uniforme: SSP

VANIA JARAMILLO Publicada el

El Secretario de Seguridad, Luis Enrique Ramírez Saldaña negó que los ladrones en Real Providencia hayan traído uniformes oficiales, aseguró sólo se identificaron como policías.

“Tenemos de conocimiento que se hicieron pasar por agentes, eso es un modus operandi, ahí lo interesante es que hay cámaras y pronto vamos a dar con eso”, informó el secretario.

Luego de la entrevista con el secretario, el regidor priísta Salvador Ramírez Argote criticó que no hay un control para los uniformes de los elementos.

“Este tipo de eventualidades donde personas o los propios policías, se disfrazan de elementos en activo y con ese respaldo hacen sus fechorías.

Actualmente deben estar inventariados, perfectamente inventariados e identificados todos los uniformes, de tal manera que no puede haber ninguno por ahí perdido”, señaló el regidor.

Entrevistado nuevamente, el secretario no dejó en claro si hay o no control de los uniformes y recalcó que en dicho robo, no se usaron uniformes.