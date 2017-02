Asteriscos

*ZAPOTILLO, MÁS DINERO

El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) ya tiene en sus arcas los 221 millones de pesos que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) le pidió abonar para destrabar el proyecto de El Zapotillo.

*SAPAL, ¡MUCHO OJO!

Antes de que el SAPAL disponga de un peso el exalcalde que firmó el convenio original en 2011, Ricardo Sheffield, les alertó que ¡mucho ojo! con la justificación pues León es cliente, no el ejecutor.

*POBRE EXPLICACIÓN

Y es que el convenio modificatorio que firmó SAPAL sólo explica que van a aportar 100 millones por concepto de extracostos y 121 millones por gastos de reprogramación. Sin duda habrá que explicarlo.

***DIPUTADO, ATRAPADO

El legislador local de Morena, David Alejandro Landeros, optó por un video dominical en su cuenta de Facebook para dar su explicación respecto al polémico audio filtrado y publicado por medios de comunicación, en el que acusa a sus asesores de desvíos de las partidas que ejercen y de presiones de su asesor y suplente, Alejandro Bustos, y del jefe estatal, Ernesto Prieto, para que deje la curul.

*ENCOMENDADO A LA VIRGEN

Con una banderita de Morena sobre la mesa y detrás la imagen de la Virgen de Guadalupe, lo primero que hizo el Diputado fue reconocer que padece, desde hace varios años, una enfermedad: la del alcoholismo. Luego de aclarar eso aseguró que no era cierto lo que dijo bajo el influjo del alcohol y que, en esta ocasión, no aplica el viejo refrán de que “los niños y los borrachos siempre dicen la verdad”.

*LAS DISCULPAS

Ofreció disculpas por sus dichos a su familia, al partido que representa, a sus asesores a los que acusó, a su jefe estatal del que ahora dice nunca le pidió dinero ni la renuncia, a sus compañeros diputados, y a los ciudadanos, Esos últimos que le pagan sus 177 mil pesos brutos y 110 mil pesos netos cada mes.

*ADIÓS AL HUESO

Lo envalentonado que se escuchó en el audio que fuera grabado en diciembre, de no dejar el cargo así mandara al carajo a Morena, lo olvidó con el mensaje que le prepararon y leyó el domingo. Hasta sacó de la chistera el lema del partido de López Obrador: “No robar, no mentir, no traicionar al pueblo”.

*SUPLICA LICENCIA

Y en un mensaje dirigido a los otros 35 diputados locales, prácticamente les suplica autorizarle la licencia por 90 días que pidió y explicó que es por recomendación médica, que irá a rehabilitación. La anterior explicación desde luego que da un giro a la solicitud que inicialmente no tuvo mayores explicaciones en su oficio y que ya en la fracción del PAN y otras se dudaba que pudieran otorgarle.

*FALTAN EXPLICACIONES

Este caso todavía tiene cuerda para rato y ahora hay más dudas. Si el electricista de oficio reconoce un alcoholismo de años, cómo fue que “el partido de la esperanza para México” no lo valoró al postularlo. Además habrá que esperar lo que arroje la auditoría a los recursos de Morena en el Congreso. Hasta hoy su asesor y suplente, Alejandro Bustos, ni el jefe estatal, Ernesto Prieto, han dicho “ni pío” del caso.

*LIBIA, A REVISAR

El jueves el Pleno del Congreso turnará la solicitud de licencia a la Comisión de Gobernación que preside la diputada leonesa del PAN, Libia Dennise García, quien adelantó ayer que en 15 ó 20 días podrían tener listo el dictamen para que luego lo voten todos. En tanto Landeros debe chambear.

***SUSANA, LA GIRA

La directora del Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus Familias, Susana Guerra Vallejo, anda de gira en Estados Unidos. El sábado en Houston, el domingo en Dallas, y ayer en San Antonio, realizaron lo que llaman “Feria de Servicios Guanajuatenses”, eventos en los que entregan actas de Registro Civil, licencias de conducir, presentan los apoyos productivos, asesoría legal, etc.

*VISITA A TAMAULIPAS

Antes del viaje al vecino país del norte, Susana visitó las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, y luego se reunió con el delegado del INM en Tamaulipas, Roberto Olivares, para la atención de los migrantes deportados. Y en esa misma ciudad participó en el Encuentro de Alcaldes Fronterizos.

*ALERTA MIGRANTE

No obstante, el esfuerzo del Instituto es insuficiente frente al tamaño del problema del efecto Trump. Así lo advierten otros líderes que hacen trabajo comunitario con paisanos en la Unión Americana, principalmente en Texas y en California. Uno de ellos es Omar Silva Aguilar, director de Política Pública de la organización “Latino Family Service”, quien radica en la ciudad de Elk Grove, California.

*QUEDAN A DEBER

El activista nos comentó ayer que no intentan politizar y menos polemizar con el Gobierno de Márquez, pero urgen a presentar un plan emergente ante las deportaciones, que sí aumentarán. Para él y otros que trabajan con los paisanos, las Casas Guanajuato en Dallas o Los Ángeles, quedan a deber.

*LA VISITA QUE URGE

La complejidad del problema migratorio hace urgente una pronta visita del secretario de Desarrollo Social, Diego Sinhué Rodríguez, y del gobernador Miguel Márquez, para darle la cara a los connacionales.

***FEMINICIDIO, PRISIÓN DE OFICIO

Por increíble que parezca, el delito de feminicidio no ameritaba una prisión preventiva de oficio mientras que se resolvía en definitiva el proceso penal. Ayer la Cámara de Diputados aprobó una reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales para incluir esa figura y evitar la impunidad.

*EVITAR IMPUNIDAD

La legisladora del PRI, la irapuatense Yulma Rocha Aguilar, celebró la reforma, pues lo contrario pone en riesgo la legalidad, la seguridad de ofendidos y testigos y evita la evasión de la justicia del imputado. La medida se otorgará el tiempo que sea necesario. La iniciativa se mandó a la revisión del Senado.

Susana con Cónsul de Dallas

La directora del Instituto Estatal de Atención al Migrante, Susana Guerra, en su gira por Estados Unidos se reunió ayer con el cónsul general de México en Dallas Texas, Francisco de la Torres Galindo. El objetivo, dijo, fue intercambiar información para la atención a la comunidad migrante ante el posible endurecimiento de leyes que estén en contra de quienes se encuentran en situación irregular.