Consigue suspensión provisional ex funcionario de Judicatura

Francisco Javier Pérez Maqueda, ex director de Inmuebles y Mantenimiento del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), logró que un juez federal “congele”, por el momento, cualquier orden de aprehensión emitida en su contra por la Procuraduría General de la República (PGR).



El juez Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México, concedió la suspensión provisional contra la orden de detención, aprehensión o presentación que la PGR pudiera emitir en su contra derivado de la investigación que realiza por el hallazgo de una cantidad aún indeterminada de dinero en un vehículo institucional asignado al área de Pérez Maqueda.



Como garantía para conceder la medida provisional, el juez fijó una fianza por mil pesos que el ex funcionario deberá exhibir dentro de los próximos cinco días.



Asimismo, citó para audiencia constitucional el 28 de febrero próximo en la que deberá decidir si concede o no el amparo.



Pérez Maqueda fue uno de los cinco funcionarios cesados por el CJF derivado del hallazgo de dinero en el vehículo oficial asignado a su área y por el que el Consejo presentó una denuncia ante la PGR para indagar el origen del dinero y si éste se trató de algún enriquecimiento ilícito por cualquiera de los servidores involucrados.



EL UNIVERSAL informó que Rodrigo Ugalde, abogado de Pérez Maqueda, afirmó que hasta el momento su cliente no ha incurrido en conducta alguna que pudiera configurar en la comisión de algún delito y que no ha sido requerido por la PGR ni para conocer el contenido de la carpeta de investigación ni para declarar.