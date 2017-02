Desconoce México panorama ante Trump

EL UNIVERSAL | Alberto Morales / CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

El presidente Enrique Peña Nieto dijo ante comunicadores que el gobierno no tiene certeza de lo que vendrá con el gobierno de Estados Unidos, por lo impredecible de la relación con Donald Trump.



En reunión con directivos de medios de comunicación, el jefe del Ejecutivo reconoció que hay un panorama incierto en la relación con el vecino país del norte.



El presidente Peña Nieto dijo que es optimista de que se pueda construir un buen vínculo con EU.



Sobre las filtraciones que supuestamente se hicieron de la llamada entre ambos mandatarios, el presidente Peña Nieto negó que haya habido humillaciones o algún tipo de amenaza.



Sobre los temas delicados, dijo que se llegó a la decisión con el gobierno de Estados Unidos de “encorchetar” los temas difíciles, como el relativo a la construcción de un muro.



De esa forma, indicó el presidente Peña Nieto en reunión con directivos de varios medios de comunicación nacionales y columnistas, se pueden abrir espacios de diálogo y negociación sobre otros asuntos.



Sobre ese tema, el columnista de EL UNIVERSAL José Cárdenas explicó que el presidente Peña Nieto dijo a los comunicadores que con Trump “no hay absolutamente nada, salvo un acuerdo abstracto de buena voluntad para seguir colaborando”.



“No hay nada más, dijo, no hay nada más”, explicó Cárdenas.



De acuerdo con el comunicador, el Presidente dijo que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) comenzará a analizarse a partir de junio de este año.



Sin embargo, el Presidente espera que sea antes de diciembre cuando termine su revisión. “Fue cuando dijo que es probable que el TLCAN hasta de nombre cambie”, dijo Cárdenas.



Reconoció que se dio un esfuerzo importante de comunicación, luego de varios fenómenos que han sucedido en el país.



De acuerdo con José Cárdenas, el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, informó en la reunión sobre la inversión que se espera en el sector energético.



“Habla de una inversión de arribita de los 16 mil millones de dólares, entre construcción de centrales de almacenamiento, ductos, o sea poliductos, ferrocarriles para transportar todo eso.



“La edificación también de estaciones de gasolina, que pueden llegar a ser hasta 22 mil estaciones de gasolina, de servicio”, dijo José Cárdenas respecto a lo señalado por el secretario de Energía en el encuentro privado en Los Pinos.



Recordó que actualmente hay alrededor de 11 mil estaciones.



El comunicador dijo que en el encuentro de la mañana no se habló de las elecciones que se llevarán a cabo este año, ni de otros políticos como Andrés Manuel López Obrador, ni de los ataques que se han lanzado contra la labor de las Fuerzas Armadas en el país, luego de la incursión del Ejército en Nayarit.