INE anuncia nuevas medida de “austeridad”

EL UNIVERSAL | Ciudad de México Publicada el

El Instituto Nacional Electoral (INE) anunció supuestas medidas de austeridad que no incluyen reducción en viáticos, apoyo para alimentación -por 11 mil pesos al mes para consejeros- ayuda para gasolinas, ni disminución de la plantilla de asesores.



Las "nuevas" disposiciones prevén que "no habrá incremento al presupuesto para consumo de gasolina, no obstante el aumento de los costos de combustible" por lo que mantendrá el gasto de 19 millones 138 mil pesos para cubrir combustibles, lubricantes y aditivos para los vehículos asignados a personal de mando del INE.



Las medidas fueron a los representantes de los partidos políticos ante el INE, pero sólo para su conocimiento, pues el alcance de las disposiciones ya fue anunciado hoy y el proyecto de acuerdo será llevado a la sesión en de Consejo General el próximo viernes.



Otras disposiciones que incluye el acuerdo, y se presentan nuevamente, consisten en medidas ya tomadas desde hace meses, o incluso años, entre ellas la "realización de reuniones virtuales para la reducción en gastos de viáticos y transportes, promover el uso de la firma electrónica "para el ahorro en papelería y materiales de oficina".