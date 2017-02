Niegan acceso a Cuba a Calderón

REDACCIÓN Publicada el

El ex presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa compartió por medio de su cuenta de Twitter, que Inmigración de Cuba solicitó que el ex mandatario no fuera documentado.

Calderón se dirijía a la isla para asistir a la entrega de Premios Oswaldo Payá, pero al igual que varios invitados de honor, le fue negado el acceso.

Inmigración de Cuba emitió una solicitud para prohibir la entrada a los asistentes al homenaje de Oswaldo Payá.

AMX: Nos informa Inmigración de Cuba que pasajero FCH no está autorizado para entrar a Cuba y solicita que no sea documentado en vuelo AM451 — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) 21 de febrero de 2017