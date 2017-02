SRE lamenta que Cuba no permitiera ingreso a Felipe Calderón

EL UNIVERSAL | CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

La Secretaría de Relaciones Exteriores lamentó que las autoridades migratorias de Cuba no permitieran el ingreso del ex presidente Felipe Calderón a la isla.



La mañana de hoy martes, el ex presidente Felipe Calderón informó que Cuba no le permitió el ingreso a la isla, donde asistiría al homenaje por el aniversario luctuoso de Oswaldo Payá.

AMX: Nos informa Inmigración de Cuba que pasajero FCH no está autorizado para entrar a Cuba y solicita que no sea documentado en vuelo AM451 — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) February 21, 2017





La Cancillería publicó en su cuenta de Twitter: “@SRE_mx lamenta decisión gobierno #Cuba de no autorizar visita a La Habana del ex Presidente @FelipeCalderon”.

La #SRE lamenta la decisión del gobierno de #Cuba de no autorizar la visita a La Habana del expresidente @FelipeCalderon. — SRE México (@SRE_mx) February 21, 2017

Por esta publicación, el ex presidente de México agradeció por la solidaridad mostrada por la Secretaría.

Calderón Hinojosa agradeció al personal de Aeroméxico por sus atenciones. “Sé que no es culpa de Ustedes”, agregó.

Agradezco al personal de @Aeromexico por sus atenciones y ayuda. Sé que no es culpa de Ustedes. — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) February 21, 2017





Felipe Calderón pidió al gobierno cubano rectifique “este absurdo” y le permitan el ingreso para recordar al activista.

También estoy invitado al aniversario luctuoso de Oswaldo Payá. Pido al gobierno cubano rectifique este absurdo y nos permita recordarlo. https://t.co/T0fcdYlHyn — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) February 21, 2017





El ex presidente de Chile, Sebastián Piñera, escribió en la misma red social que Cuba también impidió que Mariana Aylwin viajara a la isla.