Paris Jackson en la portada de CR Fashion

Paris Jackson protagonizó por primera vez la portada de una revista de moda. La joven de 18 años está al frente de la edición 10 de CR Fashion Book.

Dentro de la publicación, Jackson habla sobre sus aspiraciones profesionales y sobre su padre, a quien dice no le sigue los pasos.

Paris aseguró que ahora está buscando entrar al mundo del modelaje y espera estar muy activa en los próximos años, por lo cual no tiene planes de seguir la carrera musical de su padre.

La hija de Michael Jackson aclaró que no se dedica a la música porque no tenga talento o no lo interese, sino que prefiere guardarse eso para ella misma.

"Escribo música para mí", dijo Paris, quien tiene una banda de folk junto a su novio, "si yo hiciera una carrera en la música, eso cambiaría todo lo que siento respecto a ella y no quiero que eso pase".

La modelo también señaló que, pese a que no se dedica a lo mismo que Michael, encuentra en él toda su inspiración.

"Él trato de hacer todas las cosas con todo el amor y la bondad posible", dijo ella, "Toda mi inspiración, podría decir que un 99 por ciento de mi inspiración, viene de él, porque el siempre fue todo mi mundo. Mis raíces son él".