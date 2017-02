Aprueba pederastia defensor de Trump

EL UNIVERSAL | CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

Milo Yiannopoulos renunció hoy como editor del portal Breitbart News, tras desatar un escándalo al darse a conocer una entrevista en la que condona la pedofilia y señala que está bien tener sexo con niños de 13 años e incluso bromea sobre presuntas agresiones sexuales que sufrió cuando él mismo era adolescente a manos de un sacerdote.

Los videos de la entrevista fueron filtrados en Twitter por un grupo conservador llamado Reagan Battalion. Yiannopoulos negó haber condonado el abuso sexual infantil, señalando que él mismo fue una víctima de abuso cuando era niño. Culpó incluso a su “sarcasmo inglés” y a una “edición engañosa” de los entrevistadores, por "ocasionar un malentendido".

Pero en el clip, el editor de Breitbart, medio que ha apoyado reiteradamente a Trump y a sus políticas, no parece tener problema con que hombres mayores abusen de niños de 13 años, que luego incluso confunde con las relaciones entre hombres gays de diferentes edades, pero mayores de edad.

“No daría tan buen sexo oral si no fuera por el padre Michael”, dijo el conocido símbolo de la ultraderecha durante la entrevista.

“No, no, no. Están confundiendo lo que significa pedofilia”, dijo Yiannopoulos en el video filtrado en las redes sociales, en el que conversa con un locutor en un video chat. “La pedofilia no es atracción sexual hacia alguien de 13 años que es sexualmente maduro. Pedofilia es la atracción a niños que no han llegado a la pubertad”, añadió, descartando el hecho de que a los 13 años aún se es niño.

Yiannopoulos incluso señaló que la noción del consentimiento es “arbitraria y opresiva”.

En un momento del video, un orador desconocido señala que el comportamiento defendido por Yiannopoulos es similar al abuso cometido por parte de algunos sacerdotes. Pero Yiannopoulos responde, en tono irónico, dando crédito e incluso agradecimiento a un sacerdote por haberlo ayudado a desarrollar su técnica sexual.

Las consecuencias del escándalo

Además de ser presionado para renunciar como editor de Breitbart News, ante los comentarios de Yiannopoulos, la Conferencia de Acción Política Conservadora, ícono de la ultraderecha estadounidense, lle retiró su invitación para participar en un gran acto este miércoles, y la editorial Simon & Schuster canceló la publicación de su autobiografía (Dangerous), por la que había dado un anticipo de 250 mil dólares.

Yiannopoulos, personaje polémico cercano a Trump

El escándalo no es algo nuevo para Milo Yiannopoulos, partidario de que “los homosexuales vuelvan al armario” e incansable islamófobo.

Sus conferencias alrededor del país han sido canceladas en varias ocasiones ante la negativa de otros invitados o de las comunidades a asistir a un evento en donde participe él.

La red social Twitter incluso lo ha amonestado varias veces por sus comentarios racistas sobre temas delicados, como los que hizo sobre la matanza en el bar gay de Orlando, y suspendió su cuenta de forma permanente por sus ataques racistas a la actriz Leslie Jones.

El escándalo más reciente ocurrió a principios de febrero, cuando estudiantes de la Universidad de California en Berkeley (San Francisco) protestaron e impidieron, mediante el uso de la fuerza, que Yiannopoulos pudiera dar una conferencia en la universidad.

La protesta se tornó violenta y, alcanzó tal resonancia, que incluso Trump, ya como presidente, escribió amenazas en Twitter contra los universitarios, amagó con cortar fondos federales a la universidad y apoyó a Milo Yiannopoulos.

“La Universidad de Berkeley no permite la libertad de expresión y practica la violencia sobre personas inocentes con un punto de vista diferente. ¿Retirada de fondos federales?”, escribió el mandatario en Twitter.