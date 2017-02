Plantean en libro impugnación de Trump

AP | NUEVA YORK Publicada el

Un profesor universitario en Estados Unidos que ha predicho acertadamente los resultados de cada elección presidencial desde 1984, incluyendo la del año pasado, trabaja en un libro basado en un futuro posible: la impugnación del presidente Donald Trump.

Dey Street Books dijo a The Associated Press el martes que adquirió los derechos del libro de Allan J. Lichtman "The Case for Impeachment" y planea publicarlo el 18 de abril. Lichtman enseña historia en la American University y ha usado un sistema de 13 "claves", desde economía hasta el carisma de un candidato, para predecir los ganadores presidenciales.

Poco después de la elección del 2016, Lichtman conjeturó en la cadena CNBC que Trump pudiera ser impugnado porque "juega con la ley". Admitió que basaba su predicción en un presentimiento, no en un sistema científico.