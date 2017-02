Khloé Kardashian es una inspiración contra kilos

AGENCIA REFORMA | XULIO GUILLÉN Publicada el

Se necesita un famoso entrenador de Beverly Hills, un ex jugador profesional de rugby, un ex científico de entrenamiento militar, un atleta profesional, varios gurús de nutrición, estilistas profesionales y una estrella de reality show para transformar, según “Revenge Body”, no sólo el físico, sino la vida de una persona.

Sin connotación negativa alguna, el concepto al que apela este programa resulta más un tributo al esfuerzo, a la perseverancia y al trabajo en equipo, que una mera revancha por menosprecio, asegura Khloé Kardashian.

Y es que a los participantes, al igual que la anfitriona de este proyecto de E!, les ha costado lograr una buena figura en equilibro con su bienestar interno, por lo que resulta positivo retratar su odisea para inspirar al televidente.

“Esta es una oportunidad de dar un buen mensaje a una gran audiencia sobre la importancia de ser saludable”, dijo Harley Pasternak, -ex científico militar- entrenador de este programa de competencia y autor de siete libros con gran demanda, centrados en nutrición y ejercicios.

“Se trata de mostrar que todo comienza con pequeños pasos”, añadió Khloé, “creo que mucha gente se propone metas inalcanzables y luego se siente defraudada por no haber podido lograrlas... cuando para caminar primero hay que aprender a gatear”.

Khloé encontró en el equipo del programa, distintas formas de motivación al televidente sin caer en la hostilidad, considerando la delicadeza de cada caso que se presenta en el show.

“No grito, no hago entrenar duro, no hago sentir mal a nadie, esa es la clave, todo deber ser positivo, sólo de esta manera ofreces una plataforma que propicie lograr las metas”, detalló Pasternak sobre su método.

“Somos humanos y nunca estamos contentos con nuestro cuerpo, siempre querremos ser más grandes, más rápidos, más fuertes y mejores, pero no hay que olvidar que todo requiere disciplina”.

Con la ayuda además de Gunnar Peterson, Luke Milton, Corey Calliet, Latreal Mitchell, Simone De La Rue, Jorge Cruise y Lacey Stone, Khloé alenta a los participantes a trabajar duro para transformar sus cuerpos en 12 semanas, y convertirse en la mejor versión de sí mismos.

“Me encantaría darle fuerza a la gente para que pueda encontrar el camino. Y lo genial de ‘Revenge Body’ es que no está relacionado solamente con las separaciones amorosas ni la baja autoestima, no es algo superficial”, acotó Khloé.

“Hay una persona que vio a su padre ahogarse; alguien que fue violada... Gente que fue maltratada en la escuela y muchos que no saben cómo salir de ese lugar oscuro en el que se encuentran”, dijo.

“Revenge Body” se transmite todos los martes a las 22:00 horas, por E! Entertainment.

Tips de Khloé

-Lo más importante para bajar de peso es estar siempre hidratado, ella bebe entre 3 y 4 litros de agua diarios.

-Hay que alejarse de los carbohidratos y no consumir lácteos.

-Apostar a un mínimo de 5 minutos de actividad física diaria.

-Tener presente la fibra, la proteína y los snacks en las tres comidas diarias.