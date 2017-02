¿Los alimentos se pueden comer aunque tengan moho?

REDACCIÓN Publicada el

El moho, es el nombre común que se otorga al hongo que crece en los alimentos y materiales con condiciones de humedad formando una placa color negra o verdosa.



Esta placa es un indicador que la vida saludable del producto ha terminado. Este tipo de moho desprende Micotoxinas que suelen ser sustancias tóxicas y perjudiciales para la salúd e incluso provocar cáncer.



Sin embargo, se sabe que el moho se encuentra en alimentos que son totalmente consumibles. Como primer ejemplo tenemos el queso azul, o en alimentos los cuales es imposible retirar el hongo pues su composición los vuelve a crear.



El Departamento de Agricultura de Estados Unidos ha generado una lista con los alimentos que aún con la parte mohosa es posible consumir.



1.Salchichón duro. Solo raspa duro la superfice y consume.



2.Queso duro (parmesano, emmental y gruyere). Cuida que el moho no contamine la parte a consumir. Solo retira la capa verdosa no cortando al ras y deja medio centímetro.



3.Las frutas firmes como los pimientos pueden ser comestibles aunque se tenga el moho solo retira la parte dañada.



Algunos alimentos que en su mayoria son agua considerados blandos, son más propensos en contaminarse y no se pueden consumir despúes de detectar el hongo.

FUENTE: Huffington Post