Conflicto entre Alejandro Fernández y el

La polémica no termina entre Alejandro Fernández y Luis Miguel, o por lo menos, así se toma por los seguidores de ambos cantantes, y es que “El Potrillo” subió una imagen a las redes sociales donde aparenta tener al “Sol” bien agarrado de... sus manos.



Es así que se ve en Instagram a Alejandro frente a un atardecer con la mano extendida hacía el sol que ya se oculta, con la frase: “Me encanta tener al Sol en mis manos”.



De inmediato, esta foto ha sido tomada en alusión a la demanda que Fernández interpuso en contra de Luis Miguel por incumplimiento de contrato, desatando una verdadera guerra entre los “fans” que apoyan a su respectivo ídolo.



Desde mensajes como “por qué tanta agresividad” hasta “¿Será Luis Miguel el sol de México? No creo”, inundan la red social ante esta instantánea publicada.



Alejandro no ha dicho nada más respecto a este “post” y aunque muchos aseguran que esta imagen es parte de su gusto por la fotografía, es sabido que la intención del llamado “Potrillo” es clara, sobre todo, cuando en los juzgados se enfrenta con Luis Miguel de forma legal.