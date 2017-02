Paulina Rubio muestra fotografía tras su caída

EL UNIVERSAL Publicada el

Después de la aparatosa caída que sufrió el pasado fin de semana en un concierto en Campeche, la cantante Paulina Rubio compartió una fotografía de su pierna izquierda.



“Así mi pierna esta mañana… Buenos días, ya con muchas ganas de entrenar #tremendoguamazo #mipiernaizquierda #paurubio #paupowers #paurubiotour2017 #todobien #ylosmemes? #rubiapeligrosa”, escribió Rubio para acompañar la imagen donde se ve su pierna con vendaje neuromuscular.



En redes llamó la atención un video de Paulina en el que se ve caminando por el escenario del Foro Ah Kim Pech.



No se percató del borde de dicho escenario y terminó en el suelo. “¡Qué guamazo me di”, comentó minutos después de la caída, para continuar el show.



En un video en Instagram comentó que su pierna izquierda se llevó todo el golpe, pese a que trató de amortiguarlo con la rodilla derecha.



Dijo que los médicos le comentaron que no es nada de cuidado.