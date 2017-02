10 restauranteros cumplen con medidas del INAH

SAÚL CASTRO Publicada el

El Ayuntamiento aprobó 10 expedientes para el Uso y Aprovechamiento del Suelo en la Vía Pública con mesas y sillas, 3 fueron rechazados y 2 se analizarán en la próxima Comisión de Desarrollo Urbano.



Las observaciones



De los establecimientos del Jardín de la Unión, como Van Gogh y Bar Luna, que se les aprobó el permiso, en este primer paquete de expedientes, los integrantes de la Comisión votaron un punto de acuerdo para que por medio del Jurídico del Ayuntamiento, se les notifique que deberá haber una separación de un metro entre las bancas del jardín y las mesas y sillas de los comensales, así como no obstruir con macetas, macetones o con barandales los accesos de los comercios.



Los rechazados



Los expedientes que no fueron aprobados son La Capellina, Café Galería y La Vela, este último con solicitud nueva, los otros dos ya se les había cancelado el permiso en el 2016.



Hay dos expedientes que se quedaron pendientes para la próxima Comisión de Desarrollo Urbano, el de La Tasca de la Paz y La Michoacana. El primero fue para que la Comisión lo analice con el otro paquete que contiene más expedientes de la zona de la Plaza de la Paz, y el segundo, porque cambio de domicilio y tendrá que solicitar un nuevo permiso y documentarlo con un expediente de factibilidad.



Faltan expedientes.



El Secretario del Ayuntamiento, Carlos Torres Ramírez, dijo que los siete expedientes que faltan, para completar las 22 solicitudes, se entregar a la Comisión de Desarrollo Urbano en dos días más, para que se analicen y en su caso se determine si se aprueba a no. Y que en la próxima Sesión de Ayuntamiento, el Pleno decidirá si son aprobados todos los permisos de Uso y Aprovechamiento de Suelo en la Vía Pública, con mesas y sillas.