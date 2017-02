Aurora aterrorizará

FABIOLA MANZANO Publicada el

Las escalinatas del edificio central de la Universidad de Guanajuato, el auditorio Euquerio Guerrero y el Mesón de San Antonio, se convertirán en salas de cine para la proyección de los cortometrajes y largometrajes que forman parte de la 12° edición del Festival Internacional de Cine de Horror Aurora, que se llevará cabo del 27 al 4 de marzo en la ciudad.



Además, parte de la programación será exhibido en las Escuelas de Nivel Medio Superior y en los Campus. Su organizador, Alejandro Montes Santamaría y la coordinadora del Cine Club, Montserrat Alejandri Oyanguren, comentaron que los jóvenes se sienten atraídos particularmente por este género cinematográfico y tendrán la experiencia de disfrutarlo en las salas audiovisuales del instituto.



En cuanto al programa, el lunes 27 de febrero, a las 20:00 horas, en el Auditorio General, se presentará “La región salvaje” del cineasta guanajuatense Amat Escalante. Además, Aurora tiene contemplado una muestra dedicada a los remakes de Masacre en Texas, Halloween y Psicosis, es decir que los cinéfilos podrán ver su primera y última versión de cada una de las cintas mencionadas.



Las artes plásticas no están alejadas del horror y prueba de ello será la exposición fotográfica “El flujo y la trama”, que reúne el trabajo de Rafael Luna, Charles de Graaf y Mateo Obara y estará en exhibición en la galería “El Atrio”.



Este año, el festival recibió 283 cortometrajes, (la mayoría en formato digital), de 29 países de todo el mundo entre los que se destacan Italia, Alemania, Hong Kong, Rusia, Uruguay, España y México. El director del festival comentó que le sorprendió la respuesta del talento mexicano, pues en años anteriores había sido poco el material recibido del país.



Por otra parte, este será el sexto año consecutivo que se cuente con la colaboración del Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México Macabro, con sus funciones macabras, que son una selección de lo mejor que se proyectó en su última edición.



Después de 12 años de existencia, Aurora ya tiene presencia en otros lugares como en el Corto Cinema, también se presentó algo de su programación en Aguascalientes y por si no fuera poco, será inaugurada la sala de cine de la Universidad de Colima con la programación del festival.



No solamente se fija la atención a todo el programa audiovisual del horror, pues también el festival convoca a participar a su concurso literario de cuento de horror, la cual se prepara para el próximo año con una serie de conferencias.



Como dato, en la pasada edición de Aurora se contó con la asistencia de más de 6 mil personas, por lo que se espera su incrementó ahora que tendrá más espacios de exhibición.



Como cada año, los tres primeros lugares de la selección oficial se darán a conocer en la clausura del festival, que será el sábado a las 20:00 horas, antes de la proyección de Halloween, realizada por Rob Zombie.