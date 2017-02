Les caen de sorpresa en Policía Municipal

GILBERTO NAVARRO Publicada el

Autoridades estatales y federales realizaron una revisión sorpresa a elementos de la policía municipal.



Alrededor de las 8:00 de la mañana del martes, efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) y de la división de Gendarmería de la Policía Federal llegaron a las instalaciones de la dirección de Seguridad Pública de Guanajuato para efectuar revisiones a los elementos.



Justamente en ese horario, se realizaban los relevos de turno de los uniformados municipales por lo que en el lugar se encontraban la mayoría de los integrantes de la corporación.



Durante casi 4 horas, los agentes federales y estatales revisaron los casilleros de los oficiales preventivos para buscar armas, drogas o cualquier objeto no permitido.



De la misma manera, revisaron que el armamento asignado correspondiera con el permitido en la licencia colectiva de la corporación municipal.



Los efectivos militares inspeccionaron y cotejaron cada uno de los permisos para que coincidieran con el arma asignada a los policías municipales.



De acuerdo a uniformados municipales consultados por AM Express, estas revisiones se realizan de manera sorpresiva y en ocasiones inspeccionan sus teléfonos celulares.



“Cuando hacen las revisiones, no avisan, de repente llegan y te piden la portación y que abras tu locker, hasta en ocasiones te revisan el celular, pero en esta ocasión no nos checaron el telefono”, comentó el oficial.



Durante la revisión, el edificio estuvo resguardado por oficiales de las tres corporaciones.