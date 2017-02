Engañan a mujer y le roban 7 mil

REDACCIÓN Publicada el

Una mujer fue despojada con engaños del dinero que acababa de retirar del banco en la Avenida Juárez.



De acuerdo a los primeros reportes, alrededor de la 1 de la tarde del martes, una joven de 27 años de edad, originaria de la comunidad La Mesacuata, retiró siete mil pesos de una sucursal bancaria en la Avenida Juárez.



Cuando se dirigía a tomar el autobús para regresar a su casa, caminaba cerca de la calle 5 de Mayo y fue interceptada por una pareja formada por mujer de estatura baja que vestía una falda café y un hombre alto de tez blanca y anteojos los cuales le pidieron que les ayudara a cambiar un cheque por 200 mil pesos que llevaban en un sobre, ya que según los embaucadores, no sabían leer ni escribir.



En un principio la afectada se negó pero la pareja siguió insistiendo hasta que la convencieron, por lo que le entregaron el sobre con el supuesto cheque, pero le pidieron que dejara su bolsa con el efectivo que acababa de recibir y su teléfono celular para garantizarles que regresaría con los 200 mil pesos.



La víctima les entregó sus pertenencias y se encaminó a la sucursal bancaria donde canjearía el cheque, pero al llegar a la ventanilla se percató que solo le habían entregado un pedazo de papel en blanco, de inmediato regresó a la esquina donde le dijeron que la estarían esperando pero ya no encontró a la pareja.



La mujer, al darse cuenta que la habían engañado, pidió ayuda un oficial de la Policía Vial, quien a su vez informó a elementos preventivos.



Hasta el sitio se desplazó un uniformado quien dio las características de los sospechosos a sus compañeros e implementaron un operativo pero no lograron ubicarlos.