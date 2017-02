Era escolta de alcalde policía involucrada en ataque a ex ministerial

JULIETA ORTIZ | Irapuato, Gto. Publicada el

La elemento de Policía Municipal de Irapuato inmiscuida en el ataque a un ex ministerial fungió por 4 meses como escolta del Alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez , así lo confirmó Samuel Ugalde García, Subsecretario de Seguridad.



Indicó que la elemento está siendo investigada, misma que tenía 8 meses trabajando en el área de Proximidad Social.



Aseguró que no tienen documentos de renuncia y hasta el momento no se ha definido si será despedida de la Corporación.



Asimismo dijo que el reporte de salud de la mujer policía es estable y permanece en atención médica.