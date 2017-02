Fortalecen vidas con Lactario

JULIETA ORTIZ Publicada el

La señora Karina Jiménez Trejo ha encontrado en el Lactario del Hospital Materno Infantil de Irapuato, una opción para que su pequeño hijo, que permanece internado en el nosocomio, fortalezca su salud y pueda regresar pronto a su hogar.

La mamá de 40 años de edad y ama de casa originaria de Salamanca, ha pasado 38 días en este hospital a la espera de ver mejorías en su bebé, a quien alimenta con leche materna extraída en la Sala de Lactancia.

Dicha sala inició operaciones en junio del 2016 en beneficio de las mujeres guanajuatenses que por no pueden alimentar a sus hijos de forma normal, pues permanecen en el área de Neonatos y la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN).

"Tenemos a nuestros niños internados en el área de UCIN en el Hospital y venimos a dejar la leche a ellos porque la van a necesitar, están en tratamiento y se la pasan a ellos a la hora de la alimentación", dijo.

La señora Karina hace uso de este Lactario todos los días tanto en la mañana como en la tarde, tomándose el tiempo para acceder a las capacitaciones que el personal médico ofrece para la correcta extracción de la leche materna.

"Estoy aquí desde hace 38 días, he recibido un buen trato, han estado muy al pendiente de nosotros y el trato para los niños es muy bueno, con equipamiento que no hay ni en el sector particular y la atención es muy buena", refirió.

Destacó que a través de imágenes, videos y apoyo de las enfermeras para organizar los procesos de obtención de leche materna, es como han podido mejorar la situación de los menores.

"Nos llevan de la mano en las técnicas para la extracción de leche, el manejo sanitario para no contaminar con alguna bacteria al pequeñito, igual ellas llevan un control muy estricto de todo lo que es la leche para que en su momento sea factible el control para entregárselo a nuestro bebe", finalizó.

La mamá salmantina enfatizó la importancia de alimentar a los bebés con leche materna, no solo para mejorar su salud, sino también para estrechar los lazos madre-hijo.

Como funciona el lactario

Esta Sala de Lactancia cuenta con personal especializado en el manejo de leche materna, así como en la atención y capacitación a las mamás de los neonatos y menores internados.

Berenice Rivas, encargada del Lactario, que tiene capacidad para 8 personas, indicó que mantienen el acercamiento con las mamás de los menores, a fin de que puedan generar el alimento necesario, el cual se guarda después de la extracción, se congela y al momento de necesitarlo se distribuye.

"Se manda a lo que es la preparación de leches, aquí se hace el almacenamiento y se pasa al área de preparación, ellos ya pasan a la distribución", dijo.

El personal médico y de enfermería capacita a las mamás en técnicas de extracción de forma manual, la higiene personal y durante el proceso, el tipo de envases y sobre los beneficios que tiene la alimentación de un bebé con leche materna.

Al estar en construcción el Banco de Leche Humana, el Hospital solo realiza esta actividad entre madre e hijo, pero para el próximo año una vez concluida la construcción de la infraestructura habrá posibilidad de incrementar el servicio a otros pacientes del nosocomio.