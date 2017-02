KARINA BARRÓN MACÍAS Publicada el

“Los invisibles Vistos” de Cécile Bermann es la exposición fotográfica que exhibió esta gran profesional del lente en el Museo de la Ciudad, quien desde hace varios años ha dedicado parte de su tiempo a fotografiar a los insectos.

Hoy en día estamos acostumbrados a ver, pero no a observar, esto plantea la cuestión de saber a partir de que momento comienza a existir algo para nosotros. Sabemos que existen cosas, incluso si no las vemos. ¿Pero como interesarnos en lo que no podemos ver=

Recientemente Cécile empezó a observar y estar consciente de su entorno, consciente de los fabulosos seres que no se dejan ver si acercar con facilidad. Animales que la mayoría del tiempo repugnan, dan escalofríos o miedo, pero que, una vez observados despiertan una curiosidad insanciable.

Desde que comenzó a observarlos, se dio cuenta de su riqueza, lo que la llevó a querer interpretar de manera espontánea y personal su cinética y textura.

Esta seria consta de artrópodos, en concreto de insectos y arácnidos dibujados a partir de fotos tomadas en encuentros casuales desde hace un poco más de un año. Los ritmos visuales y los colores de mis dibujos surgen espontáneamente, mientras se elabora la comunicación entre el sujeto y ella.

Alrededor de 20 cuadros de insectos tomados por la fotógrafa Cécile Bermann se exhibieron en una de las principales salas de este recinto cultural, donde los espectadores admiraron cada una de las obras de esta talentosa joven, quien además exhibió uno de sus cuadros favoritos donde retrata a una de sus mascotas como es un “escorpión y una tarántula”.