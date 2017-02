“Canelo” y Chávez Jr. apuestan la bolsa completa

EL UNIVERSAL Publicada el

Luego del primer “round” que tuvieron el lunes Saúl “Canelo” Álvarez y Julio César Chávez Jr., las polémicas y rumores en torno a la pelea no se hicieron esperar.



La rivalidad va en aumento y “Canelo” Álvarez aseguró para ESPN que apostó con el “Hijo de la Leyenda” un “doble o nada” para el próximo 6 de mayo.



El jalisciense asegura que la apuesta de su lado es cosa sería: "Claro, para mí es de caballeros, nos dimos la mano frente a las cámaras y eso cuenta en una persona. Apostamos su bolsa, o se va con lo doble o se va con nada".



“Canelo” Álvarez dijo que el motivo de la apuesta es porque le molestaron los comentarios de Chávez Jr. En los que afirmó que lo noquearía en ocho rounds.



"Cuando empieza a decir que me va a noquear en 8 rounds, lo dijo de su boca, lo vi en un video, que me va a ganar, que no he peleado con nadie, si está tan seguro de que me va a ganar, de que me va a noquear, le aposté su bolsa a que no me gana", finalizó el púgil de 26 años.