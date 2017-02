Cero chances a rijosos

JOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ Publicada el

Señoras y señores, atención federativos, público, entrenadores, jugadores y futbol mexicano en general, lo que pasó en Veracruz el viernes no puede volver a suceder en un campo de la Liga MX.



Primero, según reportes, había sobrecupo en la cancha de Veracruz; segundo, la parte alta del Luis “Pirata” Fuente debe ser embutacada inmediatamente. No puedes tener lugares donde la gente se mueva con gran facilidad porque puedes provocar una gran tragedia.



Cuando las masas, encabezadas por las mafias de los pandilleros de la barras se movilizan, arrasan con todo.



Urge poner filtros y cámaras de seguridad en el inmueble, ¿cómo es posible que alguien tenga un picahielos o que haya armas blancas para atacarse entre ellos?



Y en el campo también se aumentó la tensión.



¿Qué hacia El ‘Tuca’ arremetiendo contra la gente? El mismo Gignac tampoco tenía que estar ahí, ni ningún futbolista más.



Es verdad que fueron a cuidar la integridad de sus familiares, pero no deben generar más violencia porque de la cancha brinca a las tribunas.



Según Fidel Kuri Grajales, dueño del Veracruz, pidió 400 elementos para resguardar el inmueble, y dice que fue la Secretaria de Seguridad del Estado, la cual se deslinda por supuesto, la que no mandó lo solicitado.



Cada quien se tira la pelota de un lado para otro para no asumir la responsabilidad.



A Kuri lo tienen acorralado, es diputado por el PRI cuando el gobernador es del PAN y el estadio pertenece a Boca del Río, cuyo presidente municipal es del PRD, entonces la situación es complicada para él.



Insisto, hay falla en el establecimiento de la seguridad, no hay filtros de seguridad.



Hay que hacer un llamado total y absoluto para que desaparezcan las barras y sus líderes.



Si un líder o una barra es provocada, va a responder, entonces va a ocurrir una tragedia.



Así manden comunicados, videos o lo que quieran, las broncas estallan en un segundo y después todo el mundo se culpa.



Y a las familias que van a los estadios ¿quién las protege?



Debe haber tolerancia cero, castigos severos, la Comisión Disciplinaria debe ser dura, debe intervenir la Federación.



Se debe pensar en dejar de vender bebidas alcohólicas en los estadios, decir: señores, tú ya tomaste tres cervezas, una pulsera en la muñeca y se acabó, ni una más.



Tiene que haber una vigilancia estricta, hay que cuidar la integridad de todos los aficionados en el estadio.



Yo fui a narrar muchos partidos en Veracruz y recuerdo que había seguridad de marinos, en esta ocasión no vi nada ni una solución al problema lamentable del fin de semana.