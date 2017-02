| ANTONIO "LA TOTA" CARBAJAL Publicada el

Carajo, una vez más se habla sobre lo mal que están los señores árbitros, pero me parece que algunos jugadores en X jugada abusan y hacen circo, maroma y teatro para engañar al silbante.



Desde hace años los señores árbitros se han equivocado en marcar X jugada y obvio el equipo perjudicado reclama, pero cuando el silbante marca a su favor una jugada dentro del área y es penal, ahí no se quejan.



Siempre he creído que el árbitro como ser humano no es perfecto y comete algunos errores, aunque sí creo que hay jugadores y sobretodo entrenadores (sólo basta ver la actitud que manifiesta el jugador cuando se le sanciona) que son de mentada de madre para arriba.



Carajo, no es cantidad, sino calidad, no es que se deba premiar para ser representantivo de tu país. En la reunión previa de FIFA, se habló de que el próximo Mundial sería con 48 selecciones y por lo que he leído no están de acuerdo algunos “gallones” como Alemania para que sean tantas selecciones y apoyan que sean las 32 selecciones que en las últimas copas del mundo han jugado.



Insisto no es cantidad de selecciones.



Siguiendo con el tema del arbitraje, se mencionaba que los silbantes no estaban de acuerdo en que el señor Edgardo Codesal estuviera al frente de la Comisión y al haber tanto alboroto por los silbantes, el uruguayo optó por hacerse a un lado y punto.



Siempre, desde hace años, existen problemas con los árbitros y los seguirán habiendo mientras haya jugadores tramposos, esto nunca se acabará.



Qué alegría ver que el fútbol de la Champions, jugadores de excelso nivel, jugadores que salen con dignidad a buscar el triunfo de su equipo.



En esta ocasión el turno fue del Real Madrid contra los Italianos del Napoli, ellos esperaron y sorprendiendo a su rival español cuando hicieron el primer gol del encuentro.



Tras el gol, el Real Madrid se audeñó del balón y aunque le costó trabajo al fin lograron anotar y le dieron la vuelta al marcador.



En los juegos de Europa ningún jugador que ha tenido choque con el rival ha hecho el “circo” o la trampa que se hace en el fútbol mexicano y son cracks. Allá no hay “teatro” por parte de ningún jugador y son cosas que deberíamos de aprender. Tomar lo bueno y no sólo lo malo.

Una Copa del Mundo, no.



Cinco Copas, sí.



Di no a las drogas, sí al deporte.



Si quieres, te ayudamos.