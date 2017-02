Comienza actividades Dirección de Innovación Municipal

VANIA JARAMILLO | LEÓN Publicada el

Impactar en la calidad de vida de los leoneses y lograr ser un "gobierno abierto" es el objetivo de la nueva Dirección de Innovación.

Con 30 proyectos a la espera de ser concretados Enrique Marumoto Torres, titular del área, aseguró que se debe lograr la transformación del Gobierno y que el resultado será en beneficio de la ciudadanía.

Por ahora el área cuenta con sólo tres personas.

"Cómo hacer para desarrollar un municipio inteligente, el plan maestro que tenemos es algo de los grandes logros que podemos tener a los pocos días", comentó.

"No hablamos de proyectos verticales o direccionales de alguna dinámica, sino que estamos hablando de información compleja y de diferentes instancias que comunicarán entre sí", compartió.

El equipo está integrado por Franz Espejel en el área de competitividad y Javier López López en la subdirección, junto con Karina Pérez.

El trabajo de la dirección se enfocará en tres principales líneas: Lab León, Gerenciamiento de Proyectos y Competitividad, y Asuntos Internacionales.

"El reto no es fácil, si el trabajo que se hace no logra impactar en la calidad de vida de los ciudadanos, no tiene caso la existencia de la oficina", aseguró Marumoto.

Por último, dijo estar cosciente que en dos años que restan de administración no alcanzará, pero que sí dejarán las bases.