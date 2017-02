Escasea medicamento contra la influenza en farmacias particulares

ANDREA MURILLO Publicada el

En temporada de frío es común que farmacias particulares no tengan disponible el medicamento Tamiflu, y las de genéricos tampoco cuenten con los de sustancia activa Oseltamovir, para tratar la influenza.



Algunas farmacias presentan desabasto antes de que empiece la época de esta enfermedad en México es del 21 de octubre al 21 de marzo.



“Desde hace un mes no tenemos ni el Tamiflu ni tampoco contamos con ninguno de sus equivalentes... teníamos bastantes piezas pero cuando entró la temporada se escaseó el medicamento y los laboratorios ya no lo surten hasta que pasa la temporada.



“Nosotros hacemos un pequeño almacenamiento del medicamento; nos traen el medicamento en abril y casi no se vende, ese lo guardamos hasta octubre y en noviembre o diciembre se nos acaba”, dijo Sara, empleada de una sucursal de Farmacias Especializadas.



Trabajadores de Farmacias del Ahorro, Guadalajara, Benavides, ISSEG y farmacias pequeñas ubicadas frente al Hospital Regional de León, tampoco tienen abasto.



“El medicamento se nos agotó desde hace un mes, aunque desde el pasado lunes se ha incrementado el número de personas que vienen a preguntar por él”, dijo un trabajador de una Farmacia del Ahorro en el Centro.



Farmacia ISSEG vende el genérico Gremital a 420 pesos; desde hace dos semanas se les acumularon 20 pedidos.





Sector público tiene



907 tratamientos

La Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) aseguró tener el medicamento disponible en las unidades de salud.



En el estado “se cuenta con existencia de 907 tratamientos de Oseltamivir distribuidos en todas las unidades médicas, así como en una reserva estratégica en cada Jurisdicción Sanitaria”, se informó.



Hizo énfasis en que el medicamento se le entrega a quien lo solicita siempre y cuando se presente la receta médica, se haga estudio epidemiológico y se evalúe la severidad del cuadro del paciente.