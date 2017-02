Falta capacitación para ofrecer TICs

JUAN CARLOS GÓMEZ HENRÍQUEZ | LEÓN Publicada el

La falta de capacitación y seguir la lógica del "deslumbrón" son algunos de los problemas que enfrenta el sector educativo al introducir las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) en las aulas.

Marco Fernández, profesor-investigador del Tec de Monterrey, dijo que la falta de un criterio al seleccionar a las primarias beneficiadas no se explicó porque sólo aplicaba en quinto de primaria; no se dieron cursos de formación de los docentes, y no se apoyó en la reparación de los equipos cuando se descomponían.

Esto fue corroborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su análisis 2015.

"La TIC por sí misma o el tener internet por sí mismo no genera conocimiento, es la parte en la cual debemos estar enfocados. Se deben hacer esfuerzos sustantivos para formar a los docentes e introducirlos a cómo van a utilizarlos", aseveró.

El profesor Antonio Jasso, director de la Primaria Urbana 53, explicó que como parte del programa "México Conectado" le instalaron un sistema de internet que se convirtió en un problema rápidamente.

Las restricciones del servicio hacen que cada media hora deban volver a entrar al sistema, no cuenta con internet abierto sino con un sistema sólo para las bases de datos permitidas por el programa y en octubre, al actualizarlos a fibra óptica, dejó de funcionar por completo.

Según datos de la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG), actualmente 42% de las escuelas de educación básica cuentan con acceso a internet; mil 830 corresponden al programa "México Conectado" y 238 son porporcionados por la SEG.

"Las TICs son importantes porque ahora que tenemos la nueva modalidad nos es conveniente porque tenemos bases pedagógicas, psicológicas y teóricas más específicas para que los niños desarrollen sus capacidades intelectuales", explicó.

En la primaria de 308 alumnos, 10 de los 12 maestros se apoyan en las TICs para sus clases, pero tienen que hacerlo desde su casa debido a las fallas y restricciones.

Un modelo que parece tener más éxito es el manejado por Educafin.

Su director general, Jorge Enrique Hernández Meza, explica que a más tardar a principios de marzo, se entregarán 84 mil 152 tabletas en niveles medio superior y superior, lo que equivale a una inversión de 14 millones 472 mil 107 dólares de recurso estatal.