Piden migrantes oportunidades para deportados

MARÍA FERNANDA GASCA VIRUETE Publicada el

indocumentados en Estados Unidos piden a los gobiernos Federal y Estatal oportunidades laborales y de educación para los miles que temen sean deportados.



Mario Ventura, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Proyecto México Migrante (PMM), aseguró que muy pocos políticos mexicanos realmente se han involucrado en temas de migración, a los demás los tachó de “oportunistas”.



“Donald Trump lo que ha hecho es que aquellas puertas que nosotros tocamos y que nunca nos abrieron, las pateó, las tiró y ahora todo mundo nos está volteando a ver”, dijo el paisano.



A nivel federal hay 64 programas de migrantes, dijo, pero ellos sólo usan el ‘3 x 1’ porque “programas existen, lo que no existe son difusiones” .



Aseguró que el presupuesto asignado por el Gobierno Federal al tema de migrantes ahora se canaliza principalmente a reforzar el personal en los consulados, para que puedan defender a los paisanos en situación de deportación.



La única información favorable que ha llegado a la asociación Proyecto México Migrante, dijo Mario Ventura, es que la Secretaría de Educación Pública revalidará de manera sencilla las materias estudiadas en Estados Unidos.



También, aseguró, se lucha para que las aptitudes laborales aprendidas en aquel País sean certificadas para que en México los paisanos puedan conseguir con facilidad un empleo bien remunerado.



Ventura puntualizó que el gobierno de Barack Obama tiene el récord en deportaciones desde 1949, con 2.9 millones de persona.



En el primer mes de su Gobierno, dijo el migrante, por la frontera El Paso-Ciudad Juárez fueron regresadas a México 400 personas, mientras que el mes pasado, ya con el nuevo Gobierno de Trump, fueron 114.



“Donald no nos soba con una mano y nos pega con otra, él nos pega con una y nos pega con la otra”, finalizó Mario Ventura.

Lamenta deportaionces

El guanajuatense Ángel Trejo, presidente de Club Puria de Jerécuaro, radica en Los Ángeles, California, desde hace 40 años; asegura que la comunidad latina está atemorizada por la situación actual.



“Es muy preocupante para nosotros ver esta situación de los migrantes que están regresando a sus lugares de origen, es lamentable la situación que se vive en México también, porque no están preparados para este fenómeno”.



La falta de empleo es el principal problema que detectó en el Gobierno mexicano tanto Federal como Estatal, y al no estar preparados para recibir a una gran cantidad de migrantes deportados, se tiene que trabajar en nuevas estrategias para sacar adelante a los mexicanos.



“Cuando queremos hacer uso de la oficina (de Migración) nos es negado, no podemos hacer uso del edificio que supuestamente era para los migrantes (guanajuatenses)”, dijo Trejo.



“Un mensaje para los gobiernos es que se pongan a trabajar y en realidad hagan algo por los migrantes y las personas que ahora vivimos lejos”, finalizó.

'Los niños tienen miedo de ir a la escuela"

Desde hace 17 años Yunuén Cisneros radica en Denver, Colorado, y hoy se desempeña como maestra de escuela.



Aseguró que desde que se firmó hace ocho años el programa ‘Comunidad segura’, empezaron los problemas para ellos.



“Comenzaron las deportaciones masivas, los policías estaban en cacería, te detenían para saber si tenías documentos, lo que hizo que varias familias se separaran o regresaran a México”, expresó la maestra.



Además puntualizó que al tener una cercanía con sus alumnos se ha dado cuenta de que los niños temen ir a la escuela por miedo a que cuando regresen a casa sus papás ya no estén y hayan sido deportados.



“Los niños ven una camioneta X y se esconden. Tienen miedo de ir a la escuela porque no saben si van a regresar y encontrar a sus padres”, dijo.



Yunuén Cisneros también contó que no han sentido que los respalde el cónsul de Colorado.



“Con documentos o no, todos estamos bajo la lupa recibiendo ataques en la calle si nos escuchan hablar español, en las escuelas el bullying racial se ha incrementado”.



“Me ha tocado estar en restaurantes y obvio yo prefiero hablar español, la gente en inglés nos empieza a decir ‘dejen de hablar español’, ‘se han de estar burlando de nosotros’, ‘por qué mejor no se van a su país’”, recordó.



La maestra consideró que hoy la gente ha comenzado a creer que tiene el derecho de agredir a los latinos verbalmente, ya que su Presidente “les ha dado permiso”.

Acusa falta de apoyo

Ángel Calderón, residente en Napa, California, desde hace 37 años, aseguró que si bien Guanajuato fue con Carlos Medina pionero en tema de migrantes, ellos no sienten ahora el apoyo de las autoridades de su estado natal.



“Han pasado años, los demás estados adoptaron la medida, apoyan en temas de envío de cuerpos, sacar actas de nacimiento y licencias de conducir”, dijo.



Él espera que existan mecanismos para generar empleos y los esfuerzos mexicanos se enfoquen en fortalecer la industria local.