Regresan conmovidos tras visitar a sus hijos

MARÍA FERNANDA GASCA VIRUETE | León Publicada el

Los 30 adultos mayores que pudieron visitar a sus hijos en Chicago durante 30 días, regresaron emocionados de poder concretar un sueño que veían imposible.



El viaje fue posible gracias al apoyo del programa estatal ‘Mineros de Plata’.



Susana Guerra, Directora del Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus Familias, recibió personalmente en el Aeropuerto Internacional del Bajío a los adultos que regresaron el martes por la noche de Chicago.



Cerca de las once de la noche, el grupo de guanajuatenses llegó al aeropuerto donde ya los estaban esperando sus familiares.



A su llegada, comenzaron a expresar su agradecimiento al personal del instituto, ya que algunos de ellos tenían más de 20 años sin ver a sus hijos.



Además, conocieron a nietos, bisnietos, nueras y yernos.



Este fue el último viaje piloto que se realizó por parte del instituto. El primero fue a Texas, el segundo a Los Ángeles y ahora este último a Chicago.



La directora expresó que pretenden continuar con este tipo de actividades, pero no quieren adelantar información sobre los próximos viajes ya que no saben qué decisiones tomarán las autoridades norteamericanas.



“Desconozco finalmente qué nos van a decir, tenemos esta aprobación de la embajada para trabajar el tema, buscamos implementarlo para Texas y Arizona”.



En los tres viajes que se realizaron, el instituto y los participantes cumplieron con todos los requisitos que señaló la embajada.



Los viajes se realizan casi en su totalidad con recurso estatal, únicamente visa y pasaporte corren por cuenta de los hijos.



María de Jesús Cisneros, una de las integrantes de Mineros de Plata, tuvo la oportunidad de participar en una marcha a favor de los migrantes.



“Me cayó como agua helada, nuestros hijos van a trabajar, no son delincuentes como él dice”, dijo sobre la situación que enfrentan los migrantes en Estados Unidos y los juicios del presidente Donald Trump.



Otra de ellas, Margarita Corona, de Yuriria, tenía 17 años que no veía a su hija y ahora tuvo la oportunidad de conocer a sus nietos.



“Gracias a todos los que nos apoyaron, el ver a mi hija fue una emoción muy grande porque tenía muchos años que no la miraba”, señaló.