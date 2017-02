Reprocha Jorge Ramos 'debilidad' de Peña Nieto ante Trump

JORGE ISAAC PÉREZ VILLALOBOS Publicada el

Jorge Ramos Ávalos, periodista y escritor mexicano residente en Estados Unidos, se mostró preocupado por lo que consideró una débil respuesta del presidente Enrique Peña Nieto ante los embates de Donald Trump.



El colaborador de a.m. estuvo ayer en San Miguel de Allende, donde habló sobre la situación de México en la era del nuevo Presidente.



A las 6 de la tarde más de 280 personas se reunieron en el Centro Cultural Ignacio Ramírez “El Nigromante”, para escuchar a quien ha sido periodista de la cadena Univisión por más de 30 años.



La capacidad para 180 personas del auditorio Miguel Malo, donde se llevó a cabo la presentación, se vio rebasada por los asistentes, y más de 100 escucharon la charla afuera, de pie.



Ahí salió a relucir el roce que tuvo Ramos con el entonces candidato Donald Trump el 25 de agosto de 2016, cuando lo echó de una conferencia de prensa al preguntarle sobre su plan de inmigración.



Al finalizar su presentación, en entrevista Jorge Ramos indicó que se siente preocupado por la debilidad que el presidente mexicano ha mostrado ante Trump.



“Creo que Peña Nieto se ha equivocado terriblemente con Trump, ha actuado con indecisión, a los bullies hay que enfrentarlos y Peña Nieto no lo ha hecho, no ha salido a defender a los mexicanos”, señaló el periodista.



Jorge Ramos también consideró que el voto popular en las elecciones del 2018 en nuestro País se decidirá por el candidato que muestre una mejor postura ante Donald Trump.



“Ese es el problema, no sabemos si todo estará bien, hay que pelear mucho para que las cosas estén bien, pero hasta ahorita el Gobierno mexicano ha perdido todos los argumentos y Trump no ha cambiado en nada, creen que con ir a cenar con el yerno las cosas se van a arreglar y así no funciona Trump”, aseguró.



Sin señalar una fecha concreta, el periodista mexicano que radica en Miami expresó que regresará a San Miguel de Allende, donde radican algunos de sus familiares.