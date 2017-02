Sobrevive ex policía a dos ataques

REDACCIÓN Publicada el

En menos de 48 horas un ex policía ministerial sobrevivió a dos ataques a balazos. Cuatro personas que lo acompañaban no tuvieron la misma suerte.



El domingo en Irapuato fallecieron dos hombres y él sufrió un rozón de bala; ayer en Salamanca, donde se refugiaba, fallecieron sus dos sobrinos mellizos de 16 años y su pareja sentimental quedó herida.



A las 4:32 de la tarde un grupo de hombres llegó a la casa 305 de la avenida de Los Virreyes, en la colonia Las Estancias, en Salamanca, entraron y dispararon con un arma larga AR-15 y pistolas calibres .9 y .380 milímetros.



J. Carmen Ojeda González, ex agente del desaparecido Grupo Especial de Reacción Inmediata (GERI) de la Procuraduría de Justicia del Estado, no tuvo ninguna herida.



Sin embargo murieron los mellizos Marco Antonio Ramírez Ojeda y Mayra Arlette Ramírez Ojeda, de 16 años.



La pareja del ex ministerial, Brenda Montserrat Cornejo, de 30 años, quedó herida de bala en pecho, piernas y brazos; autoridades informaron que la joven el lunes renunció a su cargo como policía municipal de Irapuato.



De acuerdo a testigos los homicidas escaparon en un Camaro blanco y en un auto negro Vento o Bora, rumbo al libramiento carretero sur.



Elementos en al menos 12 patrullas llegaron al sitio del ataque y pidieron ayuda a la Cruz Roja.



Paramédicos acudieron enseguida, dieron auxilio a Brenda y la llevaron a un hospital; los adolescentes habían fallecido, frente a su mamá.



Ella sufrió una crisis nerviosa al igual que J. Carmen, y ambos fueron atendidos por los socorristas.



El hombre dijo a la Policía que se refugiaba en esa casa tras el ataque del que fue víctima en Irapuato.



Poco después llegaron agentes ministeriales y especialistas de Servicios Periciales para hacer las investigaciones y recopilar evidencias, más tarde el Servicio Médico Forense acudió para retirar los cuerpos.



Se estima que en la casa había unos 30 casquillos.

Escapa con herida leve

Hace alrededor de dos años J. Carmen Ojeda Martínez presentó su renuncia voluntaria al Grupo Especial de Reacción Inmediata (GERI), en el que estaba asignado a la unidad antisecuestros.



César Augusto Gasca Toledo, subprocurador de Justicia de la región B, a la que pertenece Irapuato, narró la forma en que el domingo ocurrió el ataque que dejó lesionado leve al ex policía y costó la vida de otros dos hombres.



“Varios testigos señalan que la persona lesionada se encontraba platicando con los dos fallecidos en el exterior de ese domicilio. Señala (el lesionado) que estaban tratando la venta de un vehículo, cuando ven pasar una motocicleta de pista negra con gris, con dos personas del sexo masculino a bordo... de manera normal, la cual se pierde de vista al dar vuelta a la esquina; en eso aparece un vehículo de modelo reciente, de color negro con características parecidas a un Vento o Jetta y de ese vehículo del lado del copiloto personas del sexo masculino comienzan a dispararles”, informó el funcionario.



Agregó que aunque con un balazo en una pierna, el ex agente ministerial consiguió entrar a su casa, pero sus acompañantes murieron en el lugar.



Javier Eduardo Rodríguez Hernández, de 33 años, originario de Irapuato y que aparentemente se desempeñaba como “checador” de camiones urbanos, tuvo 17 lesiones en cabeza, tórax y abdomen.



Luis Daniel Vega Hernández de 33 años, originario de Torreón, Coahuila, cuñado de Javier, presentó 12 heridas; familiares señalaron que trabajaba con una persona en la venta de vehículos.



En el lugar se encontraron decenas de casquillos calibres .380 mm, .9 mm y 7.62 mm, en la fachada de la casa había más de 30 balazos, y unos 10 en una camioneta Jeep estacionada en la calle.



El subprocurador Gasca Toledo informó que no se descarta que el ataque haya derivado de hechos relacionados con el narcotráfico o el robo de combustible, aunque las investigaciones están en curso.



“Ninguna de las tres personas presenta antecedentes penales… hasta el momento no se ha establecido el móvil de los hechos.



“Aún seguimos investigando la mecánica del caso, también se mandó a hacer los cotejos de los casquillos que se localizaron en el sitio para saber su correspondencia y que nos determinen con los avances que haya, para ver si este tipo de arma ha estado vinculado con otro hecho delictivo”, señaló.



Gasca Toledo informó que un hombre fue detenido en calidad de presentado, cuando salía de la casa de J. Carmen con un bolso de mujer, en el que al ser revisado por elementos se encontró un arma de fuego.



“Comentó el lesionado que momentos después de que sufre el ataque, le habla a un conocido. El conocido llega, le habla a la ambulancia y cuando está llegando al sitio, llega Policía Preventiva y se percatan que esta persona está saliendo del inmueble con un bolso de mano, por lo cual lo detienen y lo revisan; ahí se percatan que trae un arma de fuego calibre 9 milímetros”, aseguró.



Agregó que el arma pudiera ser de Seguridad Pública, a cargo de la pareja del lesionado.