Mariana y José: un año desaparecidos

Los hijos de Mariana y José de Jesús preguntan dónde están sus papás, y no obtienen respuestas.



Mañana, Mariana Ortiz y José de Jesús Vázquez cumplen un año desaparecidos, y familiares aseguraron que desde septiembre no saben cómo va la investigación.



“La Procuraduría no se ha acercado para informarnos el seguimiento del caso y cuando íbamos nunca nos daban avances”, dijo Nancy, hermana de José.



Además, agregó, nunca quisieron entregarles una copia del expediente del caso.



“Tenemos la esperanza de que nos digan que ya saben dónde están”, contó.



El 27 de diciembre José de Jesús cumplió 40 años y su esposa cumplió 24 el 8 de septiembre. Santiago y Renata, sus hijos, al cuidado de su abuela materna, preguntan y preguntan por ellos.



La principal línea de investigación que dio en su tiempo el subprocurador de Justicia de la región A, Joel Romo Lozano, fue que la ocupación de José de Jesús era gallero y le gustaba apostar.



También aseguró que tenía fuertes deudas, por lo que la doble desaparición pudiera estar vinculada a otro hecho delictivo.



“No estoy de acuerdo con esa línea de investigación que mostraron a los medios de comunicación”, puntualizó Nancy, y pidió que no olviden a su hermano y su cuñada.



“Por muy trágica sea la forma en que los encuentren queremos que nos apoyen con el caso”, dijo.



El matrimonio no aparece desde el martes 23 de febrero, luego de que dejaran a sus dos pequeños de 1 y 4 años con su abuela en la colonia Jardines de Santa Julia.