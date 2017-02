Se esconde y salva la vida

REDACCIÓN Publicada el

El hombre que presuntamente era el blanco de un ataque a balazos en la colonia Las Estancias, en Salamanca, escuchó disparos y se escondió.



Salvó la vida, pero sus dos sobrinos mellizos adolescentes escaparon.



A las 4:28 de la tarde del martes la Policía Municipal fue alertada por una balacera que se registró en la avenida Virreyes.



Al llegar encontraron que habían muerto Marcos Antonio y Arleth, ambos de 16 años; Brenda Cornejo, de 30 años y policía municipal de Irapuato, resultó lesionada.



En las primeras investigaciones se conoció que los homicidas iban tras J. Carmen Ojeda, ex policía ministerial, quien el domingo también libró la muerte en otro ataque en el que murieron dos hombres que lo acompañaban, en Irapuato.



La Subprocuraduría General del Estado región B dio a conocer que el caso es investigado por la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios.



Autoridades informaron que J. Carmen explicó a los elementos ministeriales que se encontraba adentro de la casa con su pareja y escuchó detonaciones de arma de fuego en la calle, por esta razón se escondió en una recámara.



Los atacantes entraron y dispararon, sus sobrinos resultaron muertos y su pareja herida de bala.



Los delincuentes escaparon y poco después llegaron elementos de Servicios Periciales de la Procuraduría de Justicia para hacer las investigaciones. Redacción/Irapuato

Fue escolta de Alcalde

policía herida a balazos

La joven lesionada en el ataque a su pareja, un ex policía ministerial, fue escolta del alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez y continúa en activo.



Samuel Ugalde García, subsecretario de Seguridad Ciudadana de Irapuato, informó que Brenda Montserrat Cornejo entró a la Policía Municipal el 29 de noviembre de 2014, y por alrededor de cuatro 4 meses se desempeñó como escolta del Alcalde.



Actualmente “la elemento ya tenía varios meses designada a un área administrativa, estaba en el área de Proximidad Social y como tal ahí no portan ningún tipo de arma, (tenía) aproximadamente como unos ocho o nueve meses... a principio de la Administración estuvo encargada de parte de la seguridad de escolta del Alcalde”, aseguró el funcionario.



Al momento del ataque, agregó, Brenda Montserrat no tenía arma a su cargo y negó que la joven haya renunciado y tampoco fue separada de sus funciones.



Destacó que aprobó los exámenes de control y confianza, de los contrario no podría continuar en labores, y que no se tienen datos de que con anterioridad haya incurrido en faltas.



Ugalde García refirió que en la Secretaría de Seguridad Ciudadana se lleva a cabo una investigación de los hechos ocurridos en Irapuato y Salamanca, además esperarán los resultados que emita la Procuraduría General de Justicia del Estado para tomar una decisión sobre la situación laboral de Brenda Cornejo..



“Internamente ya estamos haciendo lo correspondiente... no puedo en este momento determinar si saldría o no saldría, ni tampoco establecer una postura más que imparcial”, dijo.



El domingo en Irapuato el ex policía ministerial J. Carmen Ojeda fue herido en una pierna en un ataque a balazos en el que murieron dos hombres que le acompañaban.



El martes, en una casa en Salamanca desconocidos entraron y dispararon con armas cortas y largas; ahí murieron los dos sobrinos mellizos del ex policía y su pareja resultó lesionada.