Diez acciones para frenar a Trump, según Michael Moore

Michael Moore, el polémico documentalista estadounidense publicó en las redes sociales una fórmula para terminar con el mandato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



"Do These 10 Things, and Trump Will Be Toast" tituló a su decálogo.



El cineasta y escritor critica al mandatario estadounidense, asegura que está rodeado de idiotas y que está en medio de "un sándwich de porquerías".



Los 10 puntos que propone son los siguientes:



1. Todos los días hay que llamar al Congreso. 202-225-3121. Tiene que ser parte de la rutina esta llamada. Uno se despierta, después se lava los dientes, saca a pasar al perro, se hace un café y llama al Congreso.



Moore asegura que esta acción tiene mucho más impacto de lo que se cree, que los políticos se espantan cuando reciben más de 10 llamados, por lo que diez mil serían todo un suceso.



"Recuerde - Una llamada al día mantiene a Trump lejos", advierte Morre.



2. Una visita mensual al Capitolio. Para ejercer aun más presión, quiere que la gente se haga presente en el Congreso. "Vayan y pidan hablar sobre lo que está ocurriendo. Visiten a sus senadores locales. Y si tiene la suerte de vivir a una distancia fácilmente recorrida en auto del Capitolio, ¡VAYAN!", reclama.



3. Un equipo de respuesta rápida. Con esta idea, el escritor propone que cada estadounidense tenga una red de amigos y familiares, de 20 integrantes, que ayude a actuar de manera rápida ante los anuncios del mandatario. "Pónganle nombre, el mío de llama "The V for Vendetta Rapid Response Team" (el equipo de respuesta rápida la V de vendetta).



4. ¡ÚNANSE! ¡ÚNANSE! ¡ÚNANSE! Moore quiere que los estadounidenses se integren a los grupos nacionales como Black Lives Matter o ERA Action para mantenerse informados sobre las acciones nacionales y las luchas en las cortes.



5. La marcha de las mujeres no termina. Con esta idea busca que nadie se dé por vencido y que aquellos que no están acostumbrados a manifestarse lo hagan porque hacerlo contagia, inspira.



"Es muy importante que un gran número de nosotros siga marchando, protestando, haciéndose muy visible para que Trump sepa que somos la mayoría", asegura Moore.



6. "Háganse cargo del Partido Demócrata". En este punto, el cineasta pretende que los demócratas comprendan que este partido ganó casi todas las elecciones, por lo que no puede no contar con poder en ningún espacio clave del gobierno. Por eso, pide un recambio, que la antigua dirección abandone el bloque para dar espacio a lo nuevo.



7. Formar una resistencia de regiones azules. Moore asegura que la gente no para de decirle que vive en un estado azul, en relación a la filiación demócrata. ¿Qué quiere con esto? Que quienes viven en estas zonas demuestren a los demás cómo se vive cuando Trump no está al mando. "Los lugares azules tiene que cercar a Trump para crear la América en la que queremos vivir", dice.



8. ¡A postularse! "Lo sé, esa es la última cosa que quieren hacer. Pero si seguimos dejando el trabajo a estos patéticos que nos han vendido por el río, entonces, ¿qué derecho tenemos a quejarnos? Esto sólo va a ser arreglado cuando tú y yo estemos dispuestos a poner nuestro tiempo - incluso si se trata de un breve tiempo - y aspirar a un cargo. Yo me postulé cuando tenía 18 años y fui elegido. Usted también puede hacerlo. Necesitamos buenos candidatos para las elecciones de 2018", asegura.



9. Convertirse en un medio. Para Moore hay que dejar de quejarse y poner manos en acción. Hay que usar todas las redes sociales para informar, para hacer correr las noticias. Incluso Facebook Live es una herramienta para dar a conocer lo que sucede en el país. "Tu propia CNN, en la palma de tu mano", alienta.



10. Únanse al Ejército de la Comedia. "El talón de Aquiles de Trump es su piel fina. No soporta las burlas. Por eso, necesitamos burlarnos de él. No sólo la gente brillate de Saturday Night Live, sino todos nosotros", dice el cineasta.



"Yo realmente creo que el punto de inflexión definitivo para Trump será cuando implosione por toda la risa, la burla, la burla insoportable de decenas de millones de estadounidenses que lo forzarán a dejar la Casa Blanca ", asegura.