Sufre Televisa; le va mal en ganancias

Televisa reportó una pérdida neta de 56.7% durante 2016 al sumar 5 mil 333 millones de pesos comparados con los 12 mil 325 millones de pesos alcanzados en 2015.



En su reporte enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la empresa explicó que esto se debe al aumento de 2 mil 809 millones en otros gastos por “ingresos no recurrentes en 2015, gastos no recurrentes por indemnizaciones como parte de nuestro programa de reducción de costos y gastos, mayores gastos relacionados con servicios profesionales de asesoría legal y financiera, mayor pérdida que no requirió de efectivo en la disposición de propiedades, planta y equipo como parte de las mejoras de la red en nuestro segmento de Cable”.



También se debió a un incremento de 9 mil 409 millones de pesos en gastos financieros, por la ausencia de otros ingresos financieros que sí tuvo la empresa en 2015, “en relación con nuestro intercambio de obligaciones convertibles emitidas por Univision Holdings, Inc. (“UHI”), la empresa controladora de Univision Communications Inc. (“Univision”), por instrumentos con derechos de suscripción de acciones”.



Respecto a las ventas netas, Televisa tuvo un aumento de 9.4% al reportar 96 mil 287 millones de pesos en 2016 comparados con los 88 mil 052 millones de pesos del año anterior.



“Este incremento es atribuible al fuerte crecimiento de nuestro segmento de Contenidos, y al crecimiento de doble dígito en nuestros segmentos de Sky y Cable”, informó Televisa.



Por otra parte, las ventas anuales en publicidad crecieron solo 0.8%, lo que Televisa calificó como favorable si se compara con la contracción reportada en 2015 y tras la restructura del negocio de venta de publicidad.