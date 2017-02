Renuncia regidor a comisión por anomalías

KAREN FRAUSTO | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN Publicada el

El regidor Jesús López Márquez presentó su renuncia a la Comisión de Deporte, asegurando que existe un gran “desorden administrativo”.



Durante la sesión de Ayuntamiento de ayer, en San Francisco del Rincón, el regidor de manera verbal expresó ante el pleno la solicitud de ser relevado de su cargo.



Entre los motivos que argumentó destacó la ausencia del presidente de la Comisión y del Consejo Ciudadano, que nunca se ha presentado a las reuniones, el que la renuncia de quien fuera tesorero no se hubiera atendido para que otra persona ostentara el cargo y el mal manejo de los recursos económicos.



Mencionó que se había aprobado un recurso por 1 millón 850 mil pesos para la compra de un camión, dinero que no se invirtió en el mismo y que se ha utilizado en otras acciones y que a los pocos acuerdos a los que se han llegado, no se han cumplido.