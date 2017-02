Se accidenta en coladera sin tapa

KAREN FRAUSTO | SAN FRANCISCO DEL RINCÓN Publicada el

Manuel Carmona se accidentó por una coladera que no tenía tapa, mientras caminaba rumbo a su casa que se encontraba a media cuadra.



Ayer al medio día sufrió el accidente en la calle Federico Medrano, de San Francisco del Rincón, se cayó y se lastimó la rodilla.



“No es mi rumbo, pero tocó que pasé por ahí y la coladera está abierta, pensé que el pedazo con la que estaba cubierta era para que no saliera el olor y resultó que se lo pusieron porque no tenía tapa”, comentó Manuel.



Luego de que lo ayudaran a llegar a su casa, Manuel llamó al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Francisco (SAPAF) para reportar los sucedido y solicitar que se atendiera la alcantarilla