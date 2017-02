Pide Lilí alberca olímpica

CARLOS CAMPOS Publicada el

La nadadora olímpica, Liliana Ibáñez, expresó que Celaya se ha ganado a pulso el tener una una alberca olímpica, pues los resultados han sido grandes en cuanto a natación en la ciudad.



Durante la inauguración de la Deportiva de Acceso Universal del Estado de Guanajuato, la cual se ubica en Celaya; el Gobernador, Miguel Márquez Márquez anunció la obra de una alberca Semi olímpica, la cual tendrá una inversión de 10 millones de pesos.



Ante esto, la nadadora olímpica en Londres 2012 y Río 2016, señaló que debido al talento que hay en Celaya, una alberca olímpica ayuda más en el desarrollo del atleta.



“Es una buena intención, pero no creo que sea la correcta. Celaya tiene suficiente mercado para traer y mantener una alberca olímpica, es muy caro mantenerla, pero no es imposible, de que Celaya se lo merece, lo merece. Los resultados están ahí, la gente y la demanda existe”, dijo.



Comentó que albercas semi olímpicas en Celaya hay muchas, pero que hay necesidad subir el peldaño para para los atletas elite, para así no desertar o terminar por buscar mejores condiciones en otros estados.



“Tenemos muchas albercas semiolímpicas, tenemos la de la deportiva y está vacía, ya es hora de tener una alberca olímpica, donde la natación elite de Celaya se desenvuelva. Yo cada que vengo (a Celaya), tengo que ir a Querétaro o Guanajuato para entrenar, no es lo mismo nadar en una alberca olímpica que semiolimpica”, explicó.



Para Ibáñez López, Celaya debe darle seguimientos a sus atletas y gestionar el apoyo para desarrollarse.



“Para tener atletas olímpicos, sí debemos tener esa alberca, realmente si quiere tener atletas que naden un 400 (metros) o 800, de calidad internacional, se debe hacer; lo pongo de esta manera, yo estoy rodeada a 5 kilómetros a la redonda de tres albercas olímpicas del lugar en donde vivo (Estados Unidos), en los Ángeles hay cerca de 10 o 15 albercas olímpicas, porque hay demanda, porque puede tener wáter polo, puedes generar competencias, lo que beneficia a un nadador, lo que quiero hacer hincapié es que no piensen que por por invertir, ya se hizo algo en Celaya, sepan que están invirtiendo a medias, construir una alberca olímpica es lo que Celaya merece”, dijo.

Aplaude trabajo de CODE



Liliana Ibáñez destacó el trabajo que está realizando CODE para el Estado y más en natación, pero dejó ver que Celaya ha estado olvidado para tener una infraestructura adecuada para sus nadadores.



“Se está trabajando en el ámbito, se construyeron en León y Dolores Hidalgo, que son grandes infraestructuras, pero siempre lo dije, Celaya tiene muchas más merecimiento de una alberca olímpica”, dijo la nadadora que se prepara para poder asistir a sus terceros juegos olímpicos, ahora en Tokio 2020.