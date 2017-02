Molesta tala de más de 20 árboles

OSCAR ORTEGA GARCÍA Publicada el

Más de e 20 árboles de entre 10 a 20 metros de altura fueron talados en la avenida Samarroni, a la altura del fraccionamiento Villa los Álamos, lo que molestó a vecinos de la zona.



Los denunciantes comentaron que desde el fin de semana pasado trabajadores empezaron a cortar los 23 árboles que se encontraban a un lado de la empresa Pemsa.



“Cuando iba a mi casa me di cuenta que estaban cortando los árboles. Vi una camioneta que traía los logos de Servicios Municipales, Parques y Jardines. Me acerqué para preguntarle a un trabajador, pero me dijo que no podía darnos información”, dijo Ángela Vázquez, vecina de la avenida Edzná.



El camino de dos carriles donde se encontraban los árboles conecta a la avenida Samarroni con la carretera alterna a Villagrán, vialidad que se habilitó para mejorar la circulación por las obras que se llevaban a cabo en el Camino a San José de Guanajuato y el Eje Norponiente.