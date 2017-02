Queda corto trabajo de Comisión de Movilidad

OMAR ISRAEL VILLICAÑA Publicada el

La Comisión de Movilidad y Transporte del gobierno municipal no ha dado resultados visibles, y como ejemplo de ello está el transporte público que sigue sin organizarse.



En ello coincidieron Rodolfo Amate, ex presidente del Colegio de Arquitectos de Celaya y Jorge Montes, regidor del PRI e integrante de la Comisión de Movilidad y Transporte, esto luego de que hace unos días, el regidor Israel Herrera renunció a la presidencia de la comisión, siendo reemplazado por el regidor José Trinidad Martínez Soto.



“Yo veo que todavía no hay un avance, la verdad es preocupante que ya año y medio, prácticamente la mitad del periodo de esta administración y realmente no se ha visto algún esfuerzo, decisión en políticas públicas municipales para atacar el problema de movilidad como debe de ser”, expresó Rodolfo Amate.



A manera de ejemplo -mencionó- el transporte público en Celaya continúa prestando un mal servicio a la ciudadanía, lo cual demuestra que el gobierno municipal no ha sido capaz de organizarlo.