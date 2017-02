Solicitan intervenga Estado en Celaya

OMAR ISRAEL VILLICAÑA Publicada el

El regidor del PRI, Jorge Montes González, pide la intervención de la Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato para abatir la inseguridad de Celaya.



A decir del Regidor, los asesinatos presentados la semana pasada, los robos con y sin violencia, por ejemplo, en la gasolinera de Crespo, entre otros hechos delictivos, hacen necesario que el Estado intervenga.



“Las cosas en cuestión de seguridad no están bien, no de hoy, viene creciendo la inseguridad en Celaya.



“Está incrementándose la violencia, están incrementándose los robos, están incrementándose los robos con violencia y eso no se puede permitir.



“Ya es un llamado a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal a que tome cartas en el asunto. Es el momento de evaluar el Mando Único en Celaya.



Jorge Montes declaró que desde hace tres semanas se solicitó la presencia del director de Policía, J. Santos Juárez Rocha, en la Comisión de Seguridad para que dé un informe de los hechos delictivos que se han presentado, pero no se ha sesionado.