Inmigrante cae del ferrocarril y muere

REDACCIÓN | Cortazar Publicada el

Un hombre, posiblemente de origen centroamericano, falleció la tarde de ayer al caer del ferrocarril y ser golpeado por los mismos vagones. El hecho ocurrió a la altura de la vieja estación en el municipio de Cortazar.



Aproximadamente a las 12:30 del medio día de ayer, se reportó a cabina de emergencia 911 de Cortazar a una persona sin vida sobre las vías del ferrocarril, entre la carretera Panamericana y la carretera estatal Celaya – Villagrán.



Acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes localizaron a una persona tirada entre las vías, entre la colonia Dipasa y la antigua estación del tren en la colonia La Fortaleza, y debido a que ya no tenía signos vitales, se procedió a acordonar el área.



Más tarde acudió la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Servicios Periciales y el Servicio Médico Forense (Semefo), personal de Multiservicios de Seguridad del Valle de México y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).



Recostado se localizó el cuerpo de un hombre de entre 35 a 40 años, quien vestía sudadera negra, chamarra blanca con azul, pantalón de mezclilla gris y tenis blancos con azul, era de complexión delgada, tez morena y tenía barba.



Debido a que no se localizó identificación alguna y no llegaron familiares o alguna persona que lo pudiera reconocer, se desconoce su identidad. Aparenta ser un inmigrante centroamericano.



Al momento se desconoce cómo ocurrió el accidente, aunque todo parece indicar que el hombre iba sobre el ferrocarril de Ferromex, cuando al parecer dio un mal paso que ocasionó que cayera entre las vías y fuera golpeado por los mismos vagones.



Una vez recabados los indicios y pruebas para determinar que no hubo la intervención de terceras personas, se ordenó el levantamiento por parte del Semefo para su traslado al anfiteatro y la práctica de la autopsia de ley que determinará con exactitud la causa del deceso.