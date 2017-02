Grave error en filmación de 'The Walking Dead'

Parece que cada día los fallos en "The Walking Dead" están siendo más notorios, pero el que se vivió en el capítulo 9 de la séptima temporada, es quizás el peor de todos. Sasha tiene un pequeño tropiezo y para recrear el interior de la casa de Gregory se utiliza una fotografía de fondo. Pero de pronto se alcanza a observar un objeto volador en el fondo de la toma.

Así es, un objeto volador en un escenario "post apocalíptico" en donde solo quedan pocos sobrevivientes en el planeta. Gravísimo error sin duda

Was that a plane behind Rick's head? Is it supposed to be there or is it a blooper? @WalkingDead_AMC pic.twitter.com/fqkuh4oJAJ