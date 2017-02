Kalako, como un pez en el agua

FABIOLA MANZANO Publicada el

Cráneo por cráneo” es la exposición gráfica de Joel Castillo Romero “Kalako”, que será inaugurado hoy a las 19:30 horas en la galería de Azul Añil del Museo de Arte Contemporáneo Primer Depósito que se encuentra en la calle Pósitos.



El artista originario de la Ciudad de México conversó con a.m. sobre sus inicios en el arte, la relación de su trabajo gráfico con la simbología prehispánica en torno a la muerte, y hacía dónde cree que va el desarrollo de esta técnica artística en el país.

.¿A qué edad te empieza a llamar la atención el arte y en qué momento decides hacerlo de manera profesional?



.Desde niño empecé a dibujar. No me llamaba la atención estudiar, ya cuando tenía entre 19 y 20 años lo empecé a ver de una manera más formal. Me acerqué a las artes plásticas de una manera autodidacta. Me gustaba mucho leer y eso me traía muchas imágenes a la cabeza y me gustaba expresarme de esa forma. Ahora creo que me puedo comunicar de una forma aceptable. Después vi que había unas escuelas de iniciación artística en el INBA, entré a la Facultad de Artes Plásticas y ahí fue donde inicié.

.¿Qué te gustaba dibujar?



. Cuando empecé tenía mucha necesidad de comunicarme con las cosas, el ambiente, el paisaje, las personas, entonces de pronto retrataba a mi familia... era una especie de acercamiento y ejercicio.



Tuve un maestro en la Escuela de Iniciación Artística que era muy apasionado de la gráfica, es el maestro Antonio García del Llano. Yo no tenía ni idea de lo que era un grabado y la calavera me apasionó, es un elemento que ha estado presente en esta etapa de mi vida, porque creo que es un principio de identidad.

.¿Crees que sea el acercamiento que el mexicano tiene con la muerte?



.Completamente. He tenido la posibilidad de conocer otras culturas y definitivamente una manera en la que yo la definiría, sería que para México la muerte es una fiesta, porque desde culturas prehispánicos se ha entendido como parte de lo mismo.

.¿Te imaginabas llegar a esto?



.No, honestamente nunca lo pensé. Yo me dedicaba a algo muy diferente, tuve muchos trabajos, me gusta mucho moverme de actividades porque eso me da la oportunidad de tener un panorama más amplio en el sentido de las vivencias. Nunca tuve una intención de llegar a tanta gente, eso es una de las cosas que me gustó de la estampa.

.¿Cómo vez la gráfica que se está haciendo en México?



.Yo creo que tiene un lugar especial, las estampas que se hacen aquí tiene presencia en muchas culturas, en muchos momentos históricos también. Yo me atrevo a decir de manera general que el grabado está “prendido”, te permite vincularte con diferentes pensamientos y yo creo que en diferentes partes de la República se está dando de una forma real.

.¿Qué proyectos vienen en colectivo con los artistas guanajautenses?



.Aquí personalmente me he sentido muy contento, han apoyado muchísimo mi trabajo, me han abierto las puertas prácticamente sin conocerme. Han confiado mucho en mi trabajo y esa es una parte muy importante porque no es quejarse, pero son pocos los foros y espacios para compartir y convivir. Aquí una tradición muy fuerte en cuanto a la calavera, yo me siento como pez en el agua.



.¿Estás trabajando en algo nuevo?



.Estoy trabajando una nueva serie de grabados. Estoy empezando una serie de jardines, trabajé mucho con el cuerpo con contenidos y símbolos prehispánicos, a partir de esto quiere hablar la muerte pero exaltar un poco más la vida, que yo insisto para mí es la misma cosa.