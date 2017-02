No se sabe la cifra de violencia contra las mujeres

SAÚL CASTRO Publicada el

La directora de Atención a las Mujeres, Lourdes Elena Gazol Patiño, dijo que la PGJE, no ha proporcionado cifras de cuántas mujeres han sido violentadas en el municipio, física, verbal, sexual o psicológica, lo que les permitiría diseñar programas de atención.



“A nivel municipal, el Banco de Datos que depende de la PGJE, no nos arroja datos a nivel municipal, nada más los arroja a nivel estatal”.



Aseveró, que pesar que no da datos la PGJE, los están solicitando, “para que nos pueda nutrir, que nos pueda dar esos que ellos ya tienen, y sobre esos seguir trabajando”.



La información que arrojó el Banco de Datos de la PGJE en el 2016 y la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), en el 2011, sobre las violencia contra las mujeres, las cifras indican que en el Estado se registraron 677 abusos, 111 denuncias de acoso sexual, 67 por estupro, 13 por hostigamiento sexual, 511 por lesiones, 8 tentativas de feminicidios y 449 violaciones.



Gazol comentó que sólo la Dirección de Seguridad Ciudadana mandó un reporte del año pasado con una cifra que no es creíble, “nos reporta, pero es ridículo, por ejemplo el año pasado nos hablaban que de índole sexual sólo tuvo catorce reportes. Nosotros sabemos que no sólo son catorce reportes”, expresó la directora.