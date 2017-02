Un descuido provoca choque en Santa Teresa

REDACCIÓN Publicada el

El descuido del conductor de una camioneta de transporte público provocó que impactara su unidad contra otra que transportaba carnes frías, en Santa Teresa.



De acuerdo a la versión de testigos, el percance se registró cerca de las 4 de la tarde de ayer en la carretera libre Guanajuato-Silao.



Al parecer, el conductor de una de la camioneta de transporte público Sprinter con número económico GU-116, trató de incorporarse intempestivamente a la circulación a la altura del puente Los Ángeles, pero no se percató que en ese momento por el lugar circulaba una camioneta repartidora de carnes frías, propiedad de Embutidos Corona, cuyo conductor no alcanzó a frenar y se impactó en un costado de la unidad de transporte.



Testigos se comunicaron a las corporaciones de emergencia para reportar lo sucedido y hasta el sitio llegaron policías municipales y paramédicos de la Cruz Roja, quienes revisaron al conductor de la camioneta de reparto pero éste no presentó lesiones.