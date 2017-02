Chivas contra Toluca será gratis, tras falla de Claro Video

EL UNIVERSAL Publicada el

Tras las fallas que se presentaron durante la transmisión del Clásico Nacional entre Chivas del Guadalajara y Águilas del América, la empresa Claro Video anunció que el partido entre el Rebaño Sagrado y Toluca de la fecha 9 del Clausura 2017 será gratis.



Las personas que podrán ver el encuentro de manera gratuita serán aquellas que contrataron la transmisión del Clásico de Clásicos.



Este día, Arturo Elías Ayub, director de Alianzas Estratégicas y Contenidos de América Móvil, dio a conocer en su cuenta de Twitter, que el duelo entre Chivas y Diablos será gratis.



Quien contrató el Clásico x @ClaroVideoMx les informo que no solo no se les va a cobrar nada, les regalamos el prox partido Chivas Vs. Toluca



— Arturo Elias Ayub (@arturoelias) 23 de febrero de 2017



Asimismo, anunció que se hará el reembolso para los usuarios que no pudieron ver el encuentro a través de la plataforma de Claro Video, el pasado sábado en el estadio Chivas.