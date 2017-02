Bajan denuncias de 7 delitos graves

Publicada el

Las denuncias en 7 de los 10 delitos de alto impacto disminuyeron en León el año pasado, con respecto a 2015, informó ayer el Observatorio Ciudadano de León (OCL).



En el caso de las extorsiones, no se registraron casos en ninguno de los dos años.



El informe del OCL, basado en las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, revela en cambio el elevado aumento de la criminalidad en los últimos 6 años.



“Lamentablemente ya comparado con el 2011 estamos en algunos índices arriba del 60% y hay mucho camino por recorrer para que León llegue a ser nuevamente una ciudad segura”, dijo el consejero Francisco Ríos Jiménez.



Señaló que lo peor es que nos estamos acostumbrando a los hechos de violencia y llamó a no permitirlo.



Ríos señaló el caso de los homicidios dolosos. En 2011 se registraron 116, una tasa de 8 por cada 100 mil habitantes.



En 2016 fueron 193, 12 homicidios por cada 100 mil habitantes. Aumentaron 51% .



“León contribuye con el 17% de los homicidios dolosos en el estado. Dijo el Alcalde que no iba a permitir que los malosos se asentaran en la ciudad, pero no nos piden permiso”.



Ríos añadió que mientras haya un mercado de drogas como el de León, grupos criminales “pelearán la plaza”.



En cuando a las extorsiones dijo que las cifras se redujeron a 0 porque las autoridades ya no las registran hasta que se han consumado.



“Pero cuántos de ustedes han recibido llamadas de extorsiones. Varios curtidores los quisieron extorsionar y nunca denunciaron”, explicó.



Los reportes de robos a casa habitación también se dispararon. De 655 denuncias en 2011 crecieron a 1 mil 885 en 2014, en 2016 hubo 1 mil 333.



“Sin embargo la tasa por cada 100 mil habitantes era en 2011 de 46 robos en casa habitación y en 2016 subió a 84”.

Pero víctimas sólo reportan 6 de cada 100

La llamada “cifra negra” de ciudadanos que prefieren no denunciar por falta de confianza en las autoridades va en aumento, sobre todo en los casos de robos a transeúntes y extorsiones: sólo se reportan 6 de cada 100 delitos



“La cifra negra es el nivel de delitos no denunciados o que no derivan en una averiguación previa. En Guanajuato tenemos que en 2014 el 92.8% de las víctimas no denunció, esto quiere decir que sólo 7.2 delitos fueron denunciados, es decir, sólo 7 de cada 100”, explicó Francisco Ríos Jiménez, consejero del OCL.



Luego comparó con 2015, cuando la cifra de delitos no denunciados aumentó.



“En 2015 subió un punto. Hay un 93.7 por ciento de cifra negra en Guanajuato. Esto quiere decir que sólo el 6.3% son denunciados o tienen averiguación previa”.



El consejero dijo que esos datos demuestran el grado de desconfianza de ciudadanos que piensan que no vale la pena hacer reporte o denunciar.



Añadió que hay temor en denunciar a los delincuentes, por miedo a venganzas.



“Nos hemos dado cuenta que muchos delincuentes son detenidos por la policía, los presentan a la Procuraduría y a los 2 días están libres”, dijo.